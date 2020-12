Genova Città dei Festival, domani alle 17.30, si terrà il secondo evento, dedicato alla musica, della rassegna Sull’onda delle parole

Letteratura e poesia tra Genova e America latina – Brasile organizzata dall’Associazione Amici di Casa America insieme all’Associazione Jacarandá e Fondazione Casa America. La rassegna si svolge col sostegno del Comune di Genova, ,nell’ambito di “Genova Città dei Festival” e della Regione Liguria – Settore Politiche Sociali Terzo Settore Immigrazione e pari opportunità.

Sull’onda delle parole intende promuovere a Genova la conoscenza di autori brasiliani, evidenziando al contempo l’importanza che autori genovesi, o che hanno scritto di Genova, hanno nella cultura brasiliana.

All’evento, secondo della serie, prendono parte: Lorenzo Coveri, già professore dell’Università di Genova, Accademico della Crusca, che parlerà di “Genova-Brasile e ritorno. Rapporti in musica tra Genova, il genovese, il portoghese e il Brasile”; la band Jazz & Saudade Experience (Alessandra Cabella voce, Fabrizio Cattaneo tromba, Bruno Sartore pianoforte, Fabrizio Ciacchella contrabbasso, Matteo Pinna batteria) interpreterà brani in genovese e in portoghese, sul gioco delle assonanze linguistiche; Amina Di Munno, presidente dell’Associazione Amici di Casa America, parlerà di “Princesa” famosa canzone che fa parte dell’ultimo album di Fabrizio De Andrè Anime Salve; Aldo Brizzi, compositore, parlerà del disco“Brizzi do Brasil” e della sua ”Opera dos terreiros” insieme a Graça Reis, soprano. Presenta Carlotta Gualco, direttrice di Fondazione Casa America assieme a Luisa Faldini,presidente di Jacarandá. Sono in programma due ulteriori eventi: “Poesia” (14 gennaio 2021) e “Letteratura per l’infanzia”(28 gennaio 2021). Tutti gli eventi si terranno tramite Zoom. Per partecipare occorre iscriversi inviando una mail a associazione@casamerica.it