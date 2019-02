Lecco-Savona 1-0, sconfitta di misura in Lombardia

Finisce 1-0 il match tra Lecco e Savona, il gol di D’Anna dopo 5 minuti vale i 3 punti per i blucelesti.

Il Savona dopo lo schiaffo iniziale prende le redini del gioco mettendo in difficoltà la forte formazione lombarda. Ci provano prima Lombardi dalla distanza ma il suo tiro termina poco lontano dall’angolino.

Virdis, dopo pochi minuti, prova a sfruttare un’indecisione del portiere ma la difesa allontana. Qualche sortita offensiva da parte dei padroni di casa ma nessuna occasione importante ad impensierire Fiory.

L’occasione più ghiotta arriva da un tiro dalla distanza di Degl’Innocenti che termina di pochissimo alto sopra la traversa.

Nella ripresa la partita resta equilibrata, è il Savona a provare a trovare il pareggio mentre il Lecco si rende pericoloso in contropiede. Ci prova ancora Piacentini dal limite dell’area ma si spegne sul fondo come le speranze di riuscire ad acciuffare un pareggio meritato per quanto fatto vedere in campo dalla squadra.

Domani pomeriggio allenamento in vista del recupero di mercoledì con il Sestri Levante.