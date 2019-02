Genoa-Lazio, Criscito: Provato gioia immensa

L’ultima rete in Serie A l’aveva segnata dieci anni fa a Livorno. Poi il lungo intermezzo in Russia prima di tornare a riassaporare un gol in Italia, e mandare fuori di testa i 20mila del Ferraris. In pieno recupero. Soddisfazione doppia per il capitano Mimmo Criscito. “Una gioia immensa segnare e vincere, alla fine ero felice come un bambino. Avevamo una grande voglia di conquistare questo successo. Tra il primo e il secondo tempo ci siamo detti che avremmo potuto ribaltarla. Detto, fatto. Contro una Lazio che si è confermata una squadra indomita. Radu? Ha fatto anche oggi grandi interventi. Sanabria? Non sta facendo rimpiangere chi è partito. Pensiamo partita per partita. Nella consapevolezza che possiamo e dobbiamo fare meglio. I tifosi ci hanno dato la carica giusta, una spinta determinante. Grazie a tutti”.