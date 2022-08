Leandro Ghetti mercoledì in concerto a Varazze con “Lucio Battisti Tribute Show”

Mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 21:15 l’appuntamento è a Varazze, in piazza Nello Bovani, con “Lucio Battisti Tribute Show”, la sera del Tributo al grande artista Lucio Battisti: Leandro Ghetti, voce, pianoforte, chitarra acustica; Andrea Adami, chitarra elettrica; Rudi Caldesi, basso e cori; Mirko Bicchi, batteria e sequenze.

“Lucio Battisti Tribute Show” nasce da un’idea di Leandro Ghetti, che dal 2005 suona nei locali, nei teatri e nelle piazze, in Italia e all’estero le canzoni del grandissimo artista. Il repertorio ripercorre tutti i più grandi successi del sodalizio Battisti-Mogol, toccando anche qualche suggestione dell’epoca Panelliana. Due ore di concerto sono poche per racchiudere tutto ciò che il suo genio aveva creato, ma attraverso molti medley e cambi di strumento, lo spettacolo risulta molto dinamico, divertente e coinvolgente.

Fino ad oggi Leandro Ghetti ha suonato in più di 530 concerti, in Italia e all’estero, esibendosi di fronte ad un pubblico di oltre 380.000 persone. Ha aperto concerti della Formula 3 di Alberto Radius (l’unico gruppo ad aver accompagnato Lucio Battisti dal vivo), di Anna Oxa, degli Audio 2, di Donatella Rettore e tanti altri, è stata chiamato a rappresentare Lucio Battisti nel programma Estate in Diretta (RAI 1), e nelle trasmissioni televisive condotte da Maurizio Costanzo, ottenendo negli anni entusiastiche recensioni dai quotidiani (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, La Nazione, etc…), dai magazine (Panorama, Rolling Stones) e reti televisive nazionali (RAI 1, RAI 2, RAI 3, SKY Uno).

Degni di nota, nella sua carriera solista, un primo premio conferito da Mogol nel 2009 per il brano inedito “Quando sei”, consistente in una borsa di studio come autore presso il CET di Tuscolano, un posizionamento tra i primi 8 artisti ad Area Sanremo nel 2011 e il conseguente Disco “Quale Favola” del 2012.

Ancora un evento ad ingresso gratuito per la lunga e grande Estate di Varazze, la “Città delle Donne”.

