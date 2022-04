Le regate del fine settimana in Liguria

ANDORA- Un grande numero di appuntamenti sono in programma nel fine settimana in Liguria per la gioia degli appassionati della vela. In acqua da Bordighera a Chiavari saranno impegnate le flotte di un gran numero di spettacolari classi veliche.

Ad Andora domenica e lunedì saranno impegnati gli Optimist in una regata zonale, organizzata dal Circolo Nautico Andora.

A Bordighera sabato nel Trofeo Marinelli e Parmeggiani sarà impegnata la flotta di imbarcazioni composta dalle classi IRC, ORC, Gran Crociera. Ad organizzare l’appuntamento è lo YC Sant’Ampelio. Sempre a Bordighera, ma domenica, si svolgerà invece il Memorial F. Gazzano che vedrà impegnate ancora le classi veliche IRC, ORC e Gran Crociera. Ad organizzare la gara è sempre lo YC Sant’Ampelio.

A Sanremo ultimi preparativi per ospitare la tradizionale Veleggiata Sanremo-Imperia in programma il 24 e 25 aprile, riservata alla classe Crociera. L’ evento è organizzato dal Circolo Velico Capo Verde.

Ad Imperia domenica si disputerà una regata zonale per le classi ILCA 4, 6 e 7. La manifestazione è organizzata dallo YC Imperia.

A Savona domenica ci sarà la terza giornata del Campionato di Primavera per le classi ORC, Crociera e Star. La manifestazione è organizzata dal Savona YC.

A Genova da oggi fino a domenica è in programma la classica

Veleggiata Genova – Capraia, che vedrà impegnate le imbarcazioni della classe crociera. La veleggiata è organizzata dalla Lega Navale di Genova Sestri Ponente.

A Portofino da domani fino a lunedì si svolgeranno le tradizionali Regate di Primavera riservate alla classe Maxi One Design. Le regate sono organizzate dallo YC Italiano.

A Rapallo sabato e domenica si disputerà la International Portofino’s Week – Isola del Tino – Trofeo Patrizia e Bruno, manifestazione riservata alle classi ORC, Libera e J80. Il meeting velico è organizzato dal Circolo Nautico Rapallo.

A Chiavari infine, da sabato a lunedì, grande l’ attesa per il Campionato ligure di vela paralimpica per le classi Hansa 303 e 2.4mR. L’ importante evento velico è organizzato dalla Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna.

PAOLO ALMANZI