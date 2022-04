Portofino – Regate di Primavera annullate per la prima giornata

Oggi una lunga mattinata in mare per gli scafi partecipanti alle Regate di Primavera, con il vento che si è fatto desiderare sino alle 15:00, orario in cui il comitato di regata ha rimandato le barche in porto. La giornata è stata caratterizzata da una transizione tra due depressioni che ha portato a una temporanea assenza di vento sul Golfo del Tigullio in vista di una rotazione da NE a SE prevista per la giornata di domani e domenica, con il libeccio che dovrebbe soffiare tra i 15 e i 25 nodi, con mare in aumento.

Nulla di fatto quindi oggi, ma grande ottimismo per le prossime giornate di regata e per un meteo che si sta rivelando più benevolo rispetto alle previsioni dei giorni scorsi. Intanto Portofino è più affollata che mai e per questa sera i regatanti sono attesi al grande Rolex Party con le banchine del borgo arredate per ospitare più di 300 persone e per festeggiare l’inizio delle regate.

Orario di partenza della prima prova di domani previsto alle 11:00, mentre alle 18:30 la presentazione del libro di Zelmira Frers ‘The Story Behind Recluta’ nella sede estiva dello YCI e quindi, il Mylius Cup Dinner da Cracco Portofino. Infine, visto che il 23 aprile è anche il giorno della Festa patronale di San Giorgio, alle 21:30 ci sarà la suggestiva accensione dello storico falò nella piazzetta di Portofino. Anche domani prosegue la diretta TV disponibile in streaming sulle piattaforme digitali dello YCI con il commento live di Mauro Pelaschier e Matteo Cantile.

Le Regate di Primavera – Portofino sono organizzate da: Yacht Club Italiano, Comune di Portofino, International Maxi Association e Rolex in qualità di Official Timepiece.

Splendido Mare – a Belmond Hotel – è Hospitality Partner assieme a Banca Passadore, Technical Partner. Le regate sono state rese possibili anche grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Santa Margherita, di Portofino Yacht Marina e di Progetto Santa Margherita. Sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e il patrocinio di Regione Liguria.