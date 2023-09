Lavori SS 523, Anas: galleria Madonna della Guardia chiusa per 105 giorni

Anas dà il via agli interventi di adeguamento della galleria “Madonna della Guardia” lungo la strada statale 523 “del Colle di Cento Croci” nel centro abitato di Velva, tra il Tigullio e lo Spezzino.

La chiusura totale, attualmente prevista, della galleria è di 105 giorni.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, hanno spiegato i responsabili di Anas, a partire dal 27 settembre si procederà a eseguire lo scavo e la posa dei cavidotti a margine della carreggiata con chiusura della galleria “Madonna della Guardia” in orario notturno ( 22.00- 6.00).

Durante le ore diurne il transito verrà garantito in entrambi i sensi di marcia.

Questa fase dei lavori si concluderà il 6 ottobre.

Gli interventi procederanno dal 7 ottobre al 20 ottobre con interessamento di una sola corsia, istituendo in galleria un senso unico alternato regolato da semafori.

Simultaneamente al km 70,270 della strada statale sono in corso gli interventi volti all’eliminazione del senso unico alternato.

Sono già stati ultimati i lavori di pavimentazione della viabilità alternativa ( SP40, strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e la SP566)e taglio erba e alberi lungo le scarpate. Saranno altresì avviati i lavori di messa in sicurezza della viabilità alternativa con installazione di barriere stradali.

Nei giorni 21 e 22 ottobre ( sabato e domenica) la galleria resterà aperta a doppio senso di marcia.

A partire da lunedi 23 ottobre la galleria verrà interdetta al traffico con deviazione sulla strada provinciale 40, proseguendo lungo la strada comunale del santuario di Velva e di un tratto della strada provinciale 566.

Verranno così eseguiti i lavori di sistemazione delle opere idrauliche, il risanamento strutturale della calotta e dei piedritti, la posa in opera del profilo redirettivo, il rivestimento della galleria, l’installazione e l’implementazione delle opere impiantistiche.