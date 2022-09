Lanterna Corse Rally Team con Riccardo Gallo al Trofeo delle Merende

E’ tempo di tornare in macchina per Riccardo Gallo. Il pilota genovese portacolori della Lanterna Corse Rally Team è pronto a schierarsi al prossimo Rally Trofeo delle Merende al volante della Renault Clio N3 “di famiglia” e con Marco Gallizia alle note.

Per Gallo Jr. si tratta della seconda partecipazione stagionale dopo quella del Rally Valli Oltrepo, concluso con un ottimo secondo posto di classe, sempre con Gallizia. Anche le due precedenti gare, il Trofeo delle Merende ed il Rally Golfo dei Poeti 2021, si conclusero con lo stesso risultato e Gallo non nasconde di andare alla ricerca del primo successo di categoria in carriera, anche se sulle prove speciali piemontesi non mancherà una concorrenza numerosa ed agguerrita. Il Rally Trofeo delle Merende si svolgerà domenica 2 ottobre nei dintorni di Santo Stefano Belbo (CN) e prevede un percorso di circa 62 chilometri suddivisi su sette prove speciali.

L’attività della Lanterna Corse Rally Team nel frattempo prosegue e la scuderia genovese ha avviato i preparativi per il 22° Corso Navigatori Rally del prossimo gennaio, un’iniziativa mirata all’avvicinamento degli appassionati giovani e non al mondo del motorsport.