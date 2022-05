L’Amerigo Vespucci della Marina Militare arriva a Rapallo

L’Amerigo Vespucci, nave della Marina Militare arriva a Rapallo.

L’Amerigo Vespucci, veliero della Marina Militare è nello specchio acqueo antistante Rapallo, una giornata storica per la Città di Repallo. La sera del 30 maggio il com.te Massimiliano Siragusa è sbarcato insieme ad una delegazione dell’equipaggio presso il Molo Bruno di Lorenzi.

Ad accogliere il com.te, Carlo Bagnasco, sindaco della città insieme al Lions Club Rapallo Host, una nutrita rappresentanza delle autorità civili e militari cittadine e numerosi cittadini in festa. La cerimonia è proseguita presso il salone consiliare comunale dove il comandante, originario di Rapallo, ha ricevuto il “Premio Turpini” da parte del Lions Club Rapallo Host come ringraziamento per aver dato lustro alla Città in Italia e nel mondo.

Siragusa è il secondo cittadino di Rapallo ad aver avuto l’onore di comandare il Vespucci. Tra il 1988 e il 1989 infatti, il ruolo è stato ricoperto dal capitano di vascello Sergio Santi, presente questa sera per rendere omaggio al collega. Molto sentito il momento di ricordo dedicato a Lelio Milanti, presidente del Lions Club Rapallo Host, improvvisamente scomparso domenica scorsa.

«E’ un onore per Rapallo ospitare quella che è storicamente definita come la nave più bella al mondo, insieme al suo comandante, nostro concittadino ̶ dichiara iBagnasco. ̶ Una partecipazione così sentita e l’affetto di tutta la cittadinanza per il Com.te Siragusa testimoniano il legame indissolubile che unisce Rapallo e il suo porto al mare e all’intero mondo marinaresco». ABov