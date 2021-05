A Rapallo la festa degli alberi promossa dal Lions Club

Lions Club Rapallo Host promuove la “Festa degli Alberi – 6 Querce per 6 Padri”. L’iniziativa si svolgerà Sabato 8 maggio alle ore 11 al Parco delle Fontanine.

“Lions Club Rapallo, ogni anno, celebra la Festa dell’Albero – spiega Nicola Costa, Presidente del club rapallino – per il ruolo che essa ricopre tra le iniziative di carattere educativo e didattico, in quanto rappresenta non solo il ricordo di una delle più antiche cerimonie che la tradizione nazionale ha ereditato da culture lontane nel tempo e nello spazio, ma anche il nuovo rispetto – avviato a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, nel 2005 – per il ruolo attivo delle piante nella vita quotidiana dell’uomo e del pianeta intero, con la propria funzione di contrasto ai gas serra. Ma quest’anno, la giornata in programma non svolge solo la funzione di ricordo della tradizionale festa con la semplice piantumazione di alberi, ma assume anche un carattere fortemente celebrativo poiché le piante saranno collocate all’interno del Parco delle Fontanine per celebrarne il trentennale della fondazione”.

Il titolo della giornata deriva dal fatto che l’Associazione Parco delle Fontanine desidera celebrare ogni singolo padre fondatore con un forte simbolo: una quercia per ognuno di loro. Quindi 6 padri fondatori, 6 querce. Su queste basi nasce la collaborazione tra Lions Club Rapallo Host e l’Associazione Culturale Parco delle Fontanine: “Non poteva esserci luogo migliore nel quale collocare gli alberi della festa. Sono 6 Querce, tutte uguali ma ognuna di una specie diversa a simboleggiare i 6 Padri Fondatori che hanno strenuamente voluto proteggere questa oasi di verde che oggi accoglie la popolazione del quartiere di Sant’Anna – come sottolinea Marco Fenelli, promotore e organizzatore dell’iniziativa in seno al club lionistico – tutti e 6 grandi uomini, ma ognuno con la propria personalità e le proprie peculiarità. Come le querce scelte”.

“Come Presidente dell’associazione Parco delle Fontanine, ho condiviso con il mio direttivo la proposta dei Lions e abbiamo deciso di unire la celebrazione del trentennale con la festa dell’albero. In questo modo – dice Mariabianca Barberis, Presidente dell’associazione – gli sforzi di coloro che hanno lottato per mantenere verde questa grande area di Rapallo destinata, a suo tempo, a nuova area di urbanizzazione, saranno ricordati da altrettante piante”.