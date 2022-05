Camogli in lutto per la morte di Tina Leali Rizzi, docente e giornalista

Tina Leali Rizzi muore andando a messa all’Oratorio dei Santi nel centro della città.

Muore improvvisamente Tina Leali Rizzi. La nota professoressa si è sentita male durante il tragitto per andar a messa all’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina. I presenti l’hanno vista accasciarsi a terra. I militi della Croce Verde Camogliese e poi i volontari del 118, hanno cercato di soccorrerla, ma le pratiche per rianimarla con il defibrillatore sono state inutili. Tina era ex giornalista e docente al borgo, è stata un esempio per molti dei suoi allievi e colleghi.

Leali Rizzi era corrispondente del Secolo XIX e della Squilla, periodico nazionale dei frati francescani. Sulla città di Camogli scrisse un volume tradotto in quattro lingue e altri sul borgo di San Fruttuoso e la statua del Cristo degli Abissi.

L’ex insegnante e giornalista era appassionata di Macramè e insegnava volentieri questa antica tecnica alle giovani, spesso le spose indossavano le sue creazioni. Sempre disponibile anche con i suoi colleghi giornalisti*, sebbene in pensione, non si sottraeva nel dare suggerimenti e notizie, con sincerità e trasparenza, lieta di aiutare, sempre il prossimo. ABov (* Chi scrive questo articolo è stato aiutato molto da Tina Leali Rizzi con consigli e lunghe chiacchierate sulle tradizioni liguri.)