Ladro entra in casa: pensionata legata al letto e rapinata. Fuggito indisturbato

E’ riuscito ad entrare nell’abitazione, forse attraverso finestra lasciata aperta per il caldo. Poi ha trascinato l’anziana, che in quel momento era sola in casa, fino in camera, dove l’ha legata al letto e minacciata di non urlare.

Il malvivente, che ha messo a segno la rapina portando via un bottino di alcune decine di euro, è fuggito indisturbato.

L’inquietante episodio è avvenuto intorno alle 22 di ieri in un’abitazione della frazione di Marola alla Spezia.

La pensionata è stata salvata da un vicino, che ha sentito la pensionata urlare dopo che il bandito aveva appena lasciato la casa ed è sceso in strada armato di un bastone: “Ho visto un’ombra dileguarsi nel buio. Ormai qui non si vive più tranquilli”.

La polizia ha predisposto diversi posti di blocco, ma del rapinatore finora nessuna traccia.

La vittima, rimasta sotto choc, è stata soccorsa dai volontari del 118 intervenuti insieme agli investigatori della squadra Mobile.