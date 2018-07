Furgone in fiamme A12, tratto chiuso e sette chilometri di coda | Aggiornamento

Traffico bloccato sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione Spezia, per un furgone in fiamme. Il veicolo è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale. Non ci sarebbero feriti secondo il 118 e il personale di Autostrade per l’Italia.

Si è resa necessaria la chiusura del tratto e si sono formati 3 km di coda, per un autocarro che si è incendiato all’altezza del km 7+700, all’interno di una galleria.

AGGIORNAMENTO.

Ore 11.15. Permane una coda sulla A12 Genova-Livorno al Km 11.5 in direzione Rosignano. La coda è di 3 km tra Genova est e Genova Nervi per ripristino incidente.

Ore 12. 30. Ci sono 7 km di coda per le operazioni di ripristino a seguito di un autocarro che aveva preso fuoco all’altezza del km 7+700.

Il traffico scorre sulla sola seconda corsia.

Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l’Italia per segnalare ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati.