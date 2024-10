La Sampdoria trionfa a Cesena: 5-3 con doppietta di Meulensteen

Vittoria in trasferta per la Sampdoria: 5-3 contro il Cesena

La Sampdoria si riscatta dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, imponendosi con un convincente 5-3 sul campo del Cesena, allenato dall’ex blucerchiato Mignani. Nonostante il divieto per i tifosi residenti in Liguria di seguire la squadra in trasferta, sugli spalti erano presenti sostenitori provenienti dai club emiliani e romagnoli, a supporto dei colori blucerchiati.

Primo tempo equilibrato: 2-2 dopo mezz’ora di gioco

La partita è stata sin da subito ricca di emozioni. Il primo tempo si è concluso in parità, 2-2, con quattro reti segnate in meno di 30 minuti, dando il via a una sfida combattuta e spettacolare.

La Sampdoria cambia passo nella ripresa: doppietta di Meulensteen decisiva

Nel secondo tempo, la Sampdoria ha trovato il giusto ritmo, dominando la partita e mettendo a segno tre reti. Meulensteen, protagonista della serata, ha segnato una doppietta trascinando la squadra verso la vittoria.

A completare il tabellino ci hanno pensato Tutino e Akinsanmiro, che hanno definitivamente chiuso i giochi, nonostante un errore di Silvestri abbia momentaneamente riacceso le speranze del Cesena.

Successo pirotecnico: la Sampdoria risale la classifica

La vittoria a Cesena rappresenta un importante passo avanti per la Sampdoria, che torna a sorridere e si porta a centro classifica, agganciando proprio i romagnoli. Un successo che ridà fiducia alla squadra e ai suoi tifosi in vista dei prossimi impegni di campionato.

Il tabellino

Cesena-Sampdoria 3-5 (2-2)

Marcatori: Prestia (13’pt), Prestia ( 15’pt aut.), Merlensteen (22’ pt e 11’ st), Adamo (28’ pt) , Tutino (16’ st) , Kargbo (19’ st), Akinsanmiro (43’ st)

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Berti, Calò, Bastoni, Donnarumma; Adamo, Francesconi; Shpendi. Allenatore: Mignani.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Venuti, Benedetti, Meulensteen, Kasami, Ioannou; Tutino, Coda. Allenatore: Sottil.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Zingarelli di Siena e Votta di Moliterno. Quarto ufficiale: Cerbasi di Arezzo. VAR: Gariglio di Pinerolo. AVAR: Gualtrieri di Asti.