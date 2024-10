S. Martino, Toscano: flash mob per la sanità ligure e contro virostar Bassetti

“Un flash mob davanti all’entrata principale dell’ospedale San Martino di Genova per dire ‘No’ alla gestione politica della sanità, che deve essere pubblica e per tutti, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo nefasto delle ‘virostar’, a partire dal prof. genovese Matteo Bassetti.

L’iniziativa è stata organizzata oggi da Democrazia Sovrana Popolare, presente davanti al portone del San Martino con il candidato presidente Francesco Toscano e un nutrito gruppo di militanti.

Abbiamo manifestato di fronte all’Ospedale San Martino, dove lavora il primario Matteo Bassetti, per palesare le nostre fondate critiche rispetto a un utilizzo politico dell’emergenza sanitaria, che in Liguria ha provocato danni che non possono essere archiviati alla voce ‘tragica fatalità’.

Mi riferisco alla morte della giovane Camilla Canepa sulla scia della promozione, da parte del duo Toti-Bassetti, degli open day vaccinali anti Covid promossi con enfasi e superficialità per convincere giovani e giovanissimi a vaccinarsi, esponendoli a inutili rischi”.

Lo hanno dichiarato stasera i responsabili di Democrazia Sovrana Popolare (coordinatore nazionale Marco Rizzo) e il candidato presidente alla Regione Liguria Francesco Toscano.