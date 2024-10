Prima Assicurazioni partner del debutto europeo di Red Bull Cerro Abajo

Prima Assicurazioni e Red Bull insieme per un evento unico a Genova

Dopo il successo al GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano, la collaborazione tra Prima Assicurazioni e Red Bull continua con il debutto europeo di un evento spettacolare di urban downhill: il Red Bull Cerro Abajo. Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, si è trasformata nel palcoscenico perfetto per accogliere questa sfida ad alta adrenalina, che ha visto i migliori rider mondiali competere in una discesa mozzafiato.

Debutto europeo di Cerro Abajo: spettacolo e adrenalina tra le strade di Genova

Cerro Abajo, evento storico che da oltre 20 anni si svolge in Sud America, ha fatto il suo debutto in Italia. Trenta dei migliori rider di urban downhill si sono sfidati lungo un percorso di 2 km tra creuze e caruggi genovesi, scalinate, vicoli stretti, tetti e persino edifici, con salti e acrobazie spettacolari. L’evento è stato trasmesso in diretta su Red Bull TV e in differita su Rai Sport, offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere le emozioni della gara.

Prima Assicurazioni in prima linea: un’esperienza esclusiva

Dopo il protagonismo al circuito di Misano, Prima Assicurazioni ha continuato a collaborare con Red Bull offrendo esperienze uniche al Red Bull Cerro Abajo. Tra le iniziative, una hospitality esclusiva con vista privilegiata sul salto più spettacolare del percorso. Un rider ha dato il via alla competizione con una discesa speciale indossando una tuta brandizzata Prima, dimostrando l’impegno dell’azienda nel sostenere eventi sportivi innovativi.

L’area ospitality di Prima Assicurazioni in piazza Goffredo Villa davanti al salto panoramico

Le dichiarazioni di Prima Assicurazioni

George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni, ha dichiarato: «Dopo il successo di Misano, siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con Red Bull, offrendo esperienze che riflettono le passioni dei nostri clienti in una città affascinante come Genova, Capitale Europea dello Sport 2024. La partnership con Red Bull rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per esplorare nuove forme di comunicazione e relazione, in linea con il nostro spirito giovane e dinamico».

Andrea Balestrino, Country Manager Italia di Prima Assicurazioni, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di offrire esperienze indimenticabili attraverso partnership innovative che ci distinguono dalle assicurazioni tradizionali. L’evento di Genova è un esempio di come Prima possa creare momenti speciali per i nostri clienti e consolidare la nostra relazione con loro».

Red Bull Cerro Abajo: le tappe e il vincitore di Genova

L’edizione 2024 del Red Bull Cerro Abajo ha fatto tappa a marzo a Valparaíso, in Cile, con la vittoria del brasiliano Lucas Borba, e a Guanajuato, in Messico, dove ha trionfato il colombiano Juanfer Vélez. L’ultima tappa italiana a Genova è stata vinta da Tomas Slavik, che ha dominato il percorso tra le strade della città ligure.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Genova, con la collaborazione di enti, federazioni e associazioni sportive, rendendo la città la destinazione ideale per un appuntamento di livello internazionale che ha saputo coniugare sport e spettacolo.