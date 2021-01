La proposta allenamento-gara della Lubrano Tennis Academy

La Lubrano Tennis Academy prosegue la sua attività all’insegna della crescita dei giovani tennisti e della condivisione.

Una domenica davvero speciale all’insegna del divertimento e della competizione. LTA showdown. Diciotto tennisti insieme nell’arco di una intera mattinata trascorsa nell’Academy. Una nuova proposta di allenamento-gara più giovane, moderna e veloce. Un’iniziativa dell’Accademia condotta per cercare, in un momento in cui le competizioni agonistiche giovanili sono fortemente ridotte a causa delle restrizioni Covid-19, di trarre massimo vantaggio da sessioni di training svolte in completa sicurezza e nel rispetto delle distanze.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bV6gLyI3UnE[/embedyt]

“Sia i ragazzi che lavorano nell’Academy sia i ragazzi degli altri circoli coinvolti, in questo caso gli atleti e i maestri di Tennis Club Genova 1893, Park Tennis training Genova e Golf e Tennis Rapallo, hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta – afferma il maestro Marco Lubrano -. Da qui in avanti, soprattutto nei prossimi mesi, vogliamo proseguire con l’LTA showdown e il coinvolgimento dei circoli liguri perché riteniamo che queste occasioni di confronto siano ideali, grazie a una motivazione e coinvolgimento maggiore, per favorire l’innalzamento dell’asticella del movimento del tennis” .