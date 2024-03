La pioggia blocca Genova: allagamenti e lunghe code di auto

Genova – La pioggia che è caduta incessantemente da ieri pomeriggio ed è proseguita per tutta la notta, ha causa causato allagamenti, caduta di alberi e traffico congestionato.

Sono diverse le segnalazioni dei vigili del fuoco e del Comune di Genova.

Intorno a mezzanotte e mezza due corsie del sottopasso di via Pacoret di Saint Bon a Multedo sono state chiuse al transito di veicoli per allagamento, con solo la corsia centrale percorribile.

Il tunnel risulta chiuso anche questa mattina.

Intorno alle 2 allagamenti anche tra Sampierdarena e Cornigliano. Via della Superba dalla rotatoria Tenco risulta chiusa per allagamento; mentre in via Tea Benedetti, il sottopasso veniva chiuso per allagamenti.

Problemi anche alla Foce, all’uscita della Strada Aldo Moro in direzione levante alla rotatoria 9/11/1989 Caduta Mura Berlino, per allagamenti della strada.

Questa mattina, alle 7, un albero si è abbattuto sulla carreggiata di via Fornace del Garbo, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Poco prima delle 8 un veicolo che percorreva la strada Aldo Moro in direzione levante è entrato in avaria creando pesanti rallentamenti.

Intorno alle 9.45 l’impianto semaforico posto all’intersezione tra via Diaz, via Brigate Partigiane, via Maddaloni – corso Saffi Saffi è andato in tilt.

Tutta la zona dal levante di corso Europa e lato mare per arrivare in centro risulta pesantemente congestionata.

Aggiornamento

Intorno alle 10.10 sulla corsia mare della sopraelevata la circolazione si è normalizzata dopo la rimozione del veicolo in avaria.

Intorno alle 10.30 l’impianto semaforico viale Brigate Partigiane/via Maddaloni è stato ripristinato nel regolare funzionamento.