S. Margherita, Garibaldi: nuovo parcheggio multipiano presentato al Mit

“Oggi a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ho partecipato alla presentazione del progetto di prefattibilità per la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano interrato adiacente la stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure insieme al viceministro del Mit Edoardo Rixi, all’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani (società capofila del Polo urbano del gruppo FS) Umberto Lepruto, al sindaco di S. Margherita Ligure Paolo Donadoni accompagnato dal vicesindaco Emanuele Cozzio, dall’assessore al Patrimonio Patrizia Marchesini, dal consigliere comunale Rino Bosi e dal segretario generale Massimo Vallese.

Il nuovo parcheggio, situato in una posizione strategica, ospiterà servizi ferroviari, bus, taxi, bike sharing e faciliterà l’accesso alla città, consentendo la sosta a un maggior numero di veicoli privati e promuovendo l’intermodalità ferro-gomma.

Sono soddisfatto che le richieste della comunità locale siano state accolte. Il parcheggio sarà composto da un piano a raso per bus turistici e da due piani interrati per le auto e sarà collegato direttamente con la stazione ferroviaria e il lungomare.

L’opera rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta la comunità di Santa Margherita Ligure e migliorerà la qualità della vita e la viabilità della città.

Ringrazio il viceministro Rixi, che ha dimostrato, ancora una volta, la sua attenzione per il nostro territorio, con il quale ho collaborato per portare avanti questa importante opera per S. Margherita Ligure e l’intero Tigullio”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.