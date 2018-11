La mega macchina cinese che costruisce i ponti, come fossero un Lego | Video

E’ un “mostro” che utilizzano in Cina per costruire i ponti, come fossero un Lego, in poco tempo.

Si tratta della SLJ900/32 della Beijing Wowjoint Machinery. Una mega macchina da 91,8 metri di lunghezza, 7,4 di larghezza e 9 di altezza per un peso mostruoso di 580 tonnellate.

In sostanza, questo enorme macchinario serve per la costruzione di ponti in condizioni difficili, come avvenuto per la tratta Chongqing-Wanzhou nella provincia di Hunchun, nella Cina più vicina al confine coreano, dove sono state girate le immagini del video, pubblicato l’anno scorso sul canale YouTube da www.lavoripubblici.it.