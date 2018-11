Demolizione e ricostruzione del ponte, decreto numero 7 di Bucci. Il testo ufficiale

Il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha pubblicato sul sito www.commissario.ricostruzione.genova.it il decreto n. 7 del 19 novembre 2018.

“Avvio di una consultazione di mercato finalizzata all’instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in quanto richiamata dall’art. 1 comma 7 D.L. 28 settembre 2018 n. 109 avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell’ambito dell’appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la verifica della progettazione preventiva e in corso d’opera”.

Ecco il link al sito ufficiale con i testi originali del nuovo decreto e degli allegati.

http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/contenuto/atti-del-commissario-straordinario