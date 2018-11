Amt, i filobus non usano il filo: scarsa manutenzione linea elettrica? Segnalazione su Fb

“Capisco che i filobus vadano con il trolley abbassato per i lavori sulla copertura del Bisagno, ma che anche in direzione Sampierdarena i filobus vadano in termico mah???”.

E’ il testo del post pubblicato ieri sulla pagina Fb del gruppo “Genova contro il degrado”.

Ecco alcuni commenti su Fb degli utenti genovesi.

“Sembra che sia un problema di mancata manutenzione della linea. L’effetto è un pesante aumento dei consumi di gasolio e di costi di manutenzione, in quanto il motore diesel che è usato per la movimentazione senza elettricità e’ giustamente sottodimensionato in quanto dovrebbe essere usato solo per le manovre o in caso di emergenza”.

“Tra l’altro girando in termico si usurano anzitempo, oltre a consumare di più di un corrispondente bus solo termico”.

“Mi ricordo i vecchi filobus eliminati il 10 giugno del 1973 erano sempre in servizio, malgrado fossero solamente elettrici, al limite scarrucolavano, ma non era un problema, perché il bigliettaio in un attimo scendeva dal mezzo e riposizionava i trolley alla linea aerea”.

“Giorni fa era stata fatta circolare la versione che durante i giorni di forte vento si era danneggiata la linea aerea in alcuni punti. Ma AMT però non sembra stia facendo molto per riparare i guasti e si limita a far circolare i mezzi in termico nonostante il rischio chimico concreto di guasti gravi”.

“Tra l’altro penso che sia una delle poche reti filoviarie al mondo, senza la linea aerea al deposito. O meglio arrivava alla Mangini solo in entrata per gli Ansaldo Breda F15, i Van Hool che sono ubicati in via Reti nemmeno quella. Entrano ed escono in termico”.

Al momento, Amt non ha fornito spiegazioni agli utenti.