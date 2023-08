La Guardia Costiera di Savona sanziona 20 campeggiatori abusivi

Gli altri controlli nella settimana di Ferragosto

Savona – In ambito demaniale marittimo al fine di contrastare il fenomeno del bivacco in spiaggia con campeggiatori abusivi, il personale della Guardia Costiera congiuntamente alla Polizie Locale ha effettuato numerosi controlli, sia nell’arco diurno che notturno, negli arenili liberi.

In particolare nelle zone prospicienti la foce del torrente Letimbro, via Nizza – area ex cantieri Solimano a Savona, sono stati contestate 20 sanzioni amministrative e si è provveduto alla rimozione delle tende.

Gli altri controlli

Sono stati controllati 25 stabilimenti balneari compresi tra i comuni di Vado Ligure, Bergeggi e Spotorno e sono state accertate 2 violazioni amministrative in tema di sicurezza balneare.

In particolare è stata riscontrata la mancanza di alcune dotazioni di sicurezza e equipaggiamenti di primo soccorso presso gli apprestamenti di salvataggio, tra i quali si segnala la mancata revisione delle bombole dell’ossigeno che risultavano scadute.

Tali inosservanze hanno comportato la contestazione ai trasgressori di verbali amministrativi per un totale di duemila euro.

In mare, i mezzi navali della Guardia Costiera di Savona hanno pattugliato costantemente il litorale di giurisdizione, elevando svariate sanzioni a diportisti che non hanno rispettato, nella navigazione, la distanza minima dalla spiaggia posta a tutela dei bagnanti dall’Ordinanza vigente.

Gli interventi di soccorso in mare

Anche grazie all’intensa attività di prevenzione, svolta dal personale della Guardia Costiera savonese sia in mare che a terra, con costanti controlli presso gli approdi turistici, la settimana non ha visto particolari criticità sotto il profilo del soccorso in mare.

Ad ogni buon fine si ricorda che, per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it e che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.