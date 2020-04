La F1 partirà il 5 luglio in Austria. Carey: le prime gare senza tifosi

La Formula 1 comincerà la sua stagione 2020 in Austria, sul Red Bull Ring di Spielberg, nel centro del paese, dal 3 al 5 luglio.

Lo ha annunciato il presidente del circus, Chase Carey, in un comunicato.

“Puntiamo a cominciare le corse in Europa a luglio, agosto e inizio settembre, con la prima in Austria nel week-end dal 3 al 5 luglio”.

Aggiungendo: “a settembre, ottobre e novembre dovremo correre in Eurasia, in Asia e nelle Americhe e terminare la stagione nel Golfo, a dicembre, con il Bahrein prima della tradizionale finale ad Abu Dhabi, a conclusione di 15/18 corse”.

“Ci aspettiamo che le prime corse siano senza tifosi”. “Dobbiamo ancora risolvere molti problemi come le procedure per le squadre e gli altri nostri partner per entrare e operare in ogni paese”.

“Salute e sicurezza di tutti i soggetti coinvolti – conclude Carey – continueranno ad essere prioritari e andremo avanti solo se saremo certi di disporre di procedure affidabili per affrontare sia i rischi che i possibili problemi”.

L’annuncio ufficiale di Chase Carey