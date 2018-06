La cronoscalata dello “Spino” rigenera Roberto Malvasio

Ronco Scrivia, 19 giu. – E’ tornato a casa rigenerato, Roberto Malvasio, dopo aver partecipato alla 46^ edizione della cronoscalata “Pieve Santo Stefano – Passo dello Spino” – appendice speciale della 9^ “Cronoscalata storica dello Spino” riservata alle vetture moderne – in cui si è cimentato alla guida della Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus messagli a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila.

Al termine della gara, il portacolori della Winners Rally Team ha conseguito l’undicesima posizione finale, sfiorando di un soffio l’ingresso nella “top ten”, piazzamento a cui ha abbinato il secondo posto di Gruppo ed il successo di Classe. “Se non fosse stato per le scorie del prologo dell’“Alpe del Nevegal” – osserva il pilota di Ronco Scrivia – nei primi dieci classificati ci sarei entrato di certo ma va bene così, posso finalmente dire di aver fatto una buona gara”.

E’ soddisfatto, Roberto Malvasio, del suo operato e della vettura. “Ho corso con una Mini in una configurazione che non conoscevo – aggiunge – un mezzo per nulla facile, da capire e da non prenderci troppa confidenza, ma ottimo e potente, con motore, cambio e assetto perfetti. Il percorso di gara non era dei migliori: sconnesso e molto pericoloso. Penso di essere riuscito ad interpretare al meglio sia la Mini che il tracciato ed è per questo che sono di questo impegno”.