Ripascimento spiaggia Voltri, assessore Fanghella sbugiarda presidente Chiarotti (Pd)

“Sul tema del ripascimento della spiaggia di Voltri devo purtroppo intervenire per correggere quanto affermato dal presidente del Municipio Ponente Claudio Chiarotti. Il ripascimento deve essere effettuato dall’Autorità Portuale la cui competenza si estende da Punta Vagno fino a Voltri”.

Lo ha precisato oggi l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella (Lega) smentendo quanto dichiarato dall’esponente del Pd.

“Non si può fare confusione, né disinformazione. Il Comune – ha aggiunto Fanghella – deve chiedere l’autorizzazione all’Autorità Portuale la quale deve indire una Conferenza dei Servizi e richiedere le analisi della sabbia ad Arpal.

Per venire incontro alla popolazione stiamo chiedendo a Palazzo San Giorgio il permesso di effettuare una riprofilatura della battigia per colmare il dislivello, utilizzando la sabbia in loco. Anche in questo caso, pur essendo una procedura molto più snella, abbiamo bisogno delle necessarie autorizzazioni.

Risulta pertanto errato quanto dichiarato dal presidente del Municipio Ponente, circa una presunta inadempienza da parte del Comune. Un’affermazione che mi ha colto di sorpresa in quanto, già la settimana scorsa, il presidente del Municipio Ponente era stato messo al corrente della normativa dai funzionari del mio assessorato nel corso di una riunione”.