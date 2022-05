La cantautrice multiplatino Tate Mcrae in concerto il 9 maggio, live al Santeria Toscana 31 di Milano alle 21.

La cantautrice multiplatino Tate Mcrae in concerto lunedì.

E’ la giovane promessa del pop con oltre 3 MILIARDI di stream

In uscita il 27 maggio l’atteso album di debutto “i used to think icould fly”, che include il singolo “she’s all i wanna be” attualmente in rotazione radiofonica.

Lunedì 9 maggio la cantautrice multiplatino TATE MCRAE sarà live al Santeria Toscana 31 di Milano (ore 21 – Viale Toscana, 31) per uno show che farà scatenare il suo pubblico tra hit e nuovi brani.

I biglietti sono già disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Il 27 maggio uscirà l’attesissimo album di debutto “i used to think i could fly”, che include i brani “feel like shit”, “chaotic” e il singolo “she’s all i wanna be”, attualmente in rotazione radiofonica.

La cantautrice e ballerina canadese Tate McRae è sicuramente un’artista da tenere d’occhio con i suoi 3 miliardi di stream, oltre 200 milioni di views, una hit alla #1 e numerose dance hit.

È stata inserita nella lista Forbes 30 Under 30 per il 2021 come la musicista più giovane della lista, nonché nella lista Up Next Artist di Apple per il 2021, Artist to Watch di Amazon nel 2021, nella Artists To Watch 2021 di Pandora e nella lista 21 Under 21 di Billboard e nella One’s To Watch di People.

È stata anche nominata Artist on the Rise di YouTube e Push Artist di MTV per luglio 2020. Più recentemente è stata nominata ai People’s Choice Awards come The New Artist of 2021 e agli iHeart Radio Music Awards 2022.

Il singolo alla “you broke me first” (certificato ORO in Italia), vanta quasi 1 miliardo e mezzo di stream.

Tate ha collaborato con Khalid nella loro traccia “working”, con il dj Regard e Troye Sivan nella loro hit dance “You”, in “u love u” di blackbear e con Jeremy Zucker nel suo singolo “that way”.

Ha chiuso il 2021 con l’uscita di “feel like shit”, che attualmente ha quasi 90 milioni di stream. Ha pubblicato i due EP ALL THE THINGS I NEVER SAID e TOO YOUNG TO BE SAD EP e ha trascorso il 2022 in tournée in vari festival, tra cui Lollapalooza, Firefly Music Festival, Governor’s Ball, Austin City Limits, Jingle Ball Tour di iHeart Radio e altro ancora.