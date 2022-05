Supera le 100 radio il nuovo brano di Caravaggio. In programmazione nelle radi italiane si intitola “Lennon”.

Supera le 100 radio il nuovo brano di Caravaggio uscito il 1 aprile.

Il cantautore di Latina è in grado di scrivere dei piccoli gioielli pop melodici che puntano alle emozioni e lasciano il segno.

Lo ha dimostrato con le canzoni precedenti, piaciute tanto alla critica (successo a

Musicultura 2021) quanto al pubblico (“Le donne di Botero” supera gli 80 mila stream su Spotify in meno di 2 mesi).

“Avrei voluto essere John Lennon e scrivere qualcosa di importante per l’umanità”

Apre così “Lennon” con un’istantanea di quella che è stata la vita di Caravaggio tra delusioni, sogni e amori.

L’artista fa della sincerità la propria cifra stilistica, nella sua musica c’è cuore e tutto se stesso senza maschere.

Per 2 minuti e 56 secondi questa song ci proietta in una vera e propria storia e lo fa attraverso una scrittura delicata e avvincente.

In “Lennon” si parla di quel viaggio dall’adolescenza all’età adulta che tutti conosciamo (chi non è stato almeno una volta ad Amsterdam in quella stagione),

dei sogni artistici che si infrangono nell’impatto con la realtà, dell’amore (il primo, il più archetipico) e della sua assenza (un’oscura figura genitoriale).

Il suo sound è sempre riconoscibile, indie-pop contaminato da sonorità sinth/funk/80’s che tengono l’ascoltatore incollato al pezzo dall’inizio alla fine.

La sua vocalità multistratificata si differenzia sempre dalla massa grazie

all’uso sapiente dei diversi registri (il falsetto ormai un marchio di fabbrica).

Caravaggio ha personalità, non c’è nessuno che suoni la sua stessa musica e con questo nuovo singolo lo conferma definitivamente.

Caravaggio è Andrea Gregori. La sua carriera inizia più di 10 anni fa, parte come frontman dei Godiva, rock band, per poi continuare in solitaria.

Un periodo di esperimenti e difficoltà dovuti ad una malattia che colpisce l’artista: la distonia spasmodica.

Si tratta di una sindrome che colpisce i muscoli della laringe fino a impedire alla persona anche solo di parlare.

Nonostante i medici affermino che non ci sia una cura, lui non si arrende, crede in se stesso e riesce a guarire grazie ad un percorso olistico e alla sua incrollabile forza di volontà.

Andrea torna a cantare e nasce così Caravaggio.

Artista instancabile, pubblica diversi singoli che riscuotono grande attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il suo brano “Le cose che abbiamo amato davvero” viene inserito anche in una compilation di Rockit.

Il 2021 si apre con il singolo “Il cielo su Mulholland Drive”, e la partecipazione al concorso Musicultura 2021.

Caravaggio supera egregiamente tutte le prime selezioni, ricevendo anche i complimenti di Enrico Ruggeri e Ron.

Il suo carisma e la sua energia lo portano fino al palco dello Sferisterio di Macerata dove conquista il terzo posto sul podio dei vincitori e il prestigioso premio AFI (Associazione Fonografici Italiani).

L’anno termina in grande stile con l’uscita de “Le donne di Botero”, il

brano supera in due mesi i 90K streams su Spotify.