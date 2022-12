L’8 dicembre a Rovegno mercatino e attrazioni per i più piccoli

Un nuovo appuntamento natalizio nasce a Rovegno e lo fa per la festa dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre. Una giornata di festa per uno dei paesi nel cuore dell’ alta val Trebbia, con attrazioni sia per i grandi ma soprattutto per i più piccoli.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Rovegno, vedrà già dal mattino diversi stand con i prodotti e le produzioni artigianali della vallata e non solo, ma oltre a questi sarann diversi i momenti che dalle 10 in poi terranno viva la festa per tutto il giorno.

Come detto la giornata è dedicata in particolare ai più piccoli con l’Elfo, che dalle 15 nella sua casa, raccoglierà tutte le lettere dei più piccoli per portarle a Babbo Natale, il trucca bimbi e cioccolata calda.

Ma anche per i più grandi con la pesca di beneficenza e vin brulé dal pomeriggio.

Oltre a tutto ciò è previsto anche un concorso per “l’angolo più bello”. I negozianti del paese e gli abitanti infatti sono chiamati ad allestire e addobbare a proprio piacimento la loro vetrina o un angolo della loro via come meglio credono. Durante tutta la giornata si potrà votare il proprio preferito e al termine della manifestazione, tra chi avrà dato la sua preferenza, verranno scelti 3 fortunati che verranno premiati con dei cesti-buoni.