Gabriele Biffoni in concerto a Santa Margherita Ligure. Il 4 dicembre alle ore 17 presso Villa Durazzo nell’ambito di Santa Festival Winter.

Gabriele Biffoni in concerto a Santa Margherita Ligure, domani.

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino e la collaborazione dell’Associazione Pasquale Anfossi, organizza il concerto per pianoforte di Gabriele Biffoni.

L’evento è inserito nell’ambito della rassegna musicale “Santa Festival Winter” che prende il via proprio domani.

4 dicembre ore 17 a Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure.

Musicisti dalla Russia

alle Riviere a inizio novecento

Progetto SKRJABIN

celebrazioni in occasione del 150° anniversario della nascita

Gabriele Biffoni pianoforte

vincitore del Concorso Pianistico internazionale “Giulio Rospigliosi”

Musiche di Sibelius

Skrjabin

Szymanowski

IMPORTANTE:

Ingresso unico a Villa Durazzo per il concerto da Piazzale San Giacomo.

Per le auto è possibile parcheggiare al “Parcheggio Durazzo” pochi metri prima di Piazzale San Giacomo.

Non è invece possibile far parcheggiare il pubblico in Villa.

Maggiori info

Ingresso gratuito per i Soci

Euro 10 per i non soci

Gratuito per i giovani fino a 18 anni e per gli studenti universitari 18/25 anni

Per info e prenotazioni scrivere a: ass.musicamica.ge@gmail.com

Gabriele Biffoni

Dopo il diploma in pianoforte con il Maestro Drago, prosegue i suoi studi pianistici presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con i Maestri G. D. Miglietta ed E. Pace, con il quale consegue nel 2021 il Diploma di Master, e presso la Fondation Résonnance con E. Sombart e il direttore spagnolo J. Mora.

Nel 2019 consegue il diploma accademico di II livello in pianoforte a indirizzo cameristico presso il conservatorio G. Verdi di Torino con C. Voghera, per il quale dal 2019 svolge l’attività di assistente in Conservatorio. Dal 2019 al 2021 studia con il Maestro A. Madzar presso il Koniklijk Conservatorium di Bruxelles.

Ha seguito inoltre masterclass con importanti musicisti della scena internazionale tra cui K. Hellwig, B. Lupo, R. Plano, J. Achúcarro, G. Gromov, M. Masycheva, J. F. Antonioli, N. Fitenko.

Oltre a dedicarsi con passione all’insegnamento svolge regolarmente attività concertistica solistica e cameristica sia in Italia che all’estero, collaborando con importanti enti e associazioni musicali, e da anni collabora con la fondazione svizzera Résonnance, offrendo regolarmente concerti gratuiti in diverse strutture “di solidarietà” e curandone dal 2020 anche la direzione artistica in Italia.

Il suo percorso include la partecipazione e la premiazione in diversi concorsi nazionali e internazionali e il suo repertorio abbraccia anche brani contemporanei, incluse opere inedite.

Di grande importanza nella sua crescita artistica si collocano gli studi di composizione svolti con il Maestro Perugini e l’approfondimento della Fenomenologia della Musica teorizzata dal celebre direttore d’orchestra Sergiu Celibidache, con Drago prima e Sombart e J. Mora poi.

Parallelamente al percorso pianistico ha conseguito presso l’università Sapienza di Roma la laurea triennale in Ingegneria delle Comunicazioni discutendo la tesi “Modellazione fisica di un pianoforte” e ha affrontato studi nel campo della musica elettronica e dell’audio digitale.

ASSOCIAZIONE MUSICAMICA

Sempre in primo piano nell’organizzazione di eventi in Liguria e non solo, sorprende il pubblico con concerti di musica celtica, melodie d’amore, repertorio classico e anche musica elettronica.

Non si pone limiti ed esplora sempre nuovi modi per offrire al pubblico esperienze uniche ed emozionanti. Con la direzione di Giovanna Savino l’Associazione è attiva dal 2004 con lo scopo di promuovere la cultura musicale, di stimolare alla socializzazione attraverso essa e di diffonderla anche e soprattutto nei e con i giovani.