Italia-Lituania, come arrivano le due nazionali al match di questa sera

Stasera l’Italia con diverse defezioni affronta la Lituania con l’imperativo di vincere per inseguire la qualificazione diretta al Mondiale di Qatar 2022.

COME ARRIVA L’ITALIA – Il commissario tecnico Roberto Mancini dovrebbe cambiare molto in vista del match contro la Lituania. Davanti a Gigio Donnarumma ci sarà una linea a quattro composta da Calabria a destra, Biraghi a sinistra e la coppia centrale Acerbi-Bastoni. In cabina di regia dovrebbe giocare Sensi con Pessina e Locatelli che agiranno da mezzali. In attacco non ci sarà Ciro Immobile ma molto probabilmente Raspadori (in vantaggio su Scamacca) che sarà innescato da una parte da Chiesa e dall’altra da Bernardeschi.

COME ARRIVA LA LITUANIA – Razanauskas dovrebbe schierare la sua formazione con il 4-5-1, con Setkus a difendere la porta Lasickas e Baravykas sulle corsie laterali mentre il pacchetto arretrato potrebbe essere completato da Satkus e Utkus. A comporre la cerniera di mediana dovrebbero esserci Slivka, Verbickas e Megelaitis con Novikovas e Jankauskas sulle fasce. Davanti l’unica punta dovrebbe essere Kazlauskas