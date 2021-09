Grande festa ieri per il compleanno del Genoa che ha compiuto ieri 128 anni dalla sua fondazione festeggiato dai suoi tifosi per le strade di Genova.

Circa 3 o 4 mila tifosi rossoblù presenti, fumogeni, sciarpe, bandiere e tanti cori. Una festa di compleanno in piena regola, la passione e l’orgoglio del pubblico genoano che esplode per i 128 anni della propria squadra del cuore. E in questo 7 settembre 2021, la città si è risvegliata addobbata per quest’occasione: “Genova è Rossoblù. Da via XX Settembre a Via Palestro, le bandiere con i nostri colori”, ha twittato il club rossoblù.

La speranza dei tifosi è che il futuro torni a farli sorridere con la cessione in vista della società.