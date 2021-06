Italia-Galles, Mancini: Faremo turn over senza stravolgimenti

Mancini presenta la sfida contro il Galles, ultimo impegno del girone A per gli Azzurri a Roma.

«Sarà la terza partita in 10 giorni e le precedenti sono state molto dispendiose. Qualcuno è leggermente più stanco e ha bisogno di riposare e questo è l’unico momento in cui possiamo cambiare qualcosa, pur sapendo che il prodotto non cambierà molto»

Alla squadra chiedo di continuare a giocare come ha sempre giocato. Di essere offensivi e fare le cose per bene perchè è una partita importante. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa, sarà difficile perchè giocheremo anche con un clima più caldo. Vedremo»