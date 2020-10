Italia, domani la sfida di Danzica contro la Polonia

Domani secondo impegno della settimana per la Nazionale di Roberto Mancini in Nations League.

Smaltita la netta e convincente vittoria con il rotondo 6-0 contro la Moldavia in amichevole, l’Italia di Roberto Mancini è pronta a rituffarsi nella Nations League. Dopo i quattro punti conquistati nelle prime due giornate (pareggio contro la Bosnia e vittoria in Olanda), gli azzurri voleranno a Danzica per affrontare la Polonia e chiudere il girone d’andata: match in programma domenica 11 ottobre alle 20.45. I precedenti tra le due squadre sono 16: a dominare è il pareggio (ben 7), le vittorie azzurre sono sei e i successi della Polonia tre.