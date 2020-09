Italia-Bosnia, Mancini: Buona la prestazione dei ragazzi

Mancini commenta il pari della sua nazionale contro la Bosnia al Franchi dopo 300 giorni di astinenza causa Covid.

“Ci dispiace, ci abbiamo provato fino alla fine per fare il secondo gol – ha commentato nel post partita il Ct – i ragazzi hanno fatto bene nonostante la stanchezza. E’ mancata la brillantezza, è stata una partita simile a quella di Torino dell’anno scorso (quando l’Italia vinse 2-1 proprio contro la Bosnia all’Allianz Stadium l’11 giugno 2019 ndr). Mi aspettavo comunque di meno, pensavo che i ragazzi sarebbero calati al 65′, non potevo chiedere di più hanno cercato di vincere fino alla fine e questo è positivo. Anche perché, si sapeva che sarebbe stata una sfida particolare.Tuttavia è importante che la squadra abbia giocato bene, i giudizi non cambiano per questo pareggio”.