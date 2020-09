Genova Nervi: Scontro tra due moto. Ragazza muore a 18 anni

Una ragazza dell’età di18 anni è morta nella notte a causa di uno scontro tra due moto in via Donato Somma a Ge-Nervi. Il ragazzo di 21 anni, alla guida della moto è grave ed è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Le due persone a bordo del veicolo coinvolto nell’incidente hanno riportato ferite non gravi. Lo scontro avvenuto verso le 23.30 del 4 settembre; gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale sta indagando per capire la dinamica dell’incidente.

La moto su cui era seduta la ragazza procedeva in direzione levante quando avrebbe avuto un contatto con una moto che procedeva in senso opposto. Forse i veicoli viaggiavano al centro della carreggiata o fuori dei limiti.

Nonostante i tentativi dei militi della pubblica assistenza 118 di Ge-Nervi e della Croce Rossa di Sori e la rianimazione praticate dopo in ospedale, per la ragazza di 18enne ogni sforzo è stato inutile, dopo un’ora è deceduta. Era nata a Milano e si trovava a Genova per fare visita ai parenti.

Conducente e passeggero dell’altra moto sono stati portati in codice giallo al ospedale di San Martino e le loro condizioni non destano preoccupazione.ABov