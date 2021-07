Italia-Belgio, Mancini: Affrontiamo la squadra migliore d’Europa

Mancini presenta la sfida di questa sera tra Italia e Belgio.

“Sappiamo di affrontare la squadra migliore in Europa assieme alla Francia, se sono in testa al ranking un motivo ci sarà. Faremo la nostra partita cercando di vincerla – spiega Mancini –. Abbiamo grande rispetto per loro, ma dovremo fare il nostro gioco”. Ecco, appunto, il messaggio che passa forte e chiaro è questo. “Noi siamo finiti nella parte più difficile del tabellone, ma di semplice non c’è mai nulla. Speriamo di poter giocare anche la prossima partita, perché siamo consapevoli delle nostre qualità. Divertirsi? Ma certo, il divertimento è la base di tutti i lavori. Poi, se ci ricordiamo di fare un gol più degli avversari, siamo più contenti…”.