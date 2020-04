Iren Quick Web Gas e Luce, le offerte Iren a prezzo bloccato

Attiva le offerte online e risparmia

Trascorrere le giornate in casa comporta un inevitabile aumento dei consumi di energia e questo si traduce in bollette luce e gas più elevate.

La soluzione per evitare i rincari è quindi sottoscrivere promozioni luce e gas più convenienti e in linea con le esigenze del momento.

Le offerte Iren Quick Web Gas e Luce di Iren Luce Gas e Servizi sono la scelta ideale in questo periodo di emergenza.

Offerta Iren Quick Luce Web

È la promozione luce per le utenze domestiche, che prevede tariffa monoraria e prezzo della componente energia bloccato per 1 anno dall’attivazione. Iren Quick Luce Web offre un prezzo monorario fisso di 0,052 €/kwh, uno dei più vantaggiosi sul mercato.

I vantaggi

La tariffa monoraria è ideale per gli utenti che passano intere giornate in casa. Consente, infatti, di utilizzare l’energia elettrica senza preoccuparsi di concentrare i consumi nelle fasce orarie più economiche. Il costo dell’energia rimarrà invariato.

La sottoscrizione Iren Quick Luce Web è inoltre vantaggiosa perché non richiede:

alcun intervento tecnico

nessun deposito cauzionale (pagando con addebito su conto corrente bancario)

nessuna spesa per il passaggio al mercato libero

Come si attiva

L’offerta luce si attiva comodamente sul web da pc, smartphone o tablet. È semplice, basterà avere a portata di mano alcuni documenti e informazioni come la carta d’identità, una vecchia bolletta della luce, un indirizzo email personale e il codice IBAN del proprio conto corrente.

Iren Quick Gas Web

Gli utenti domestici che scelgono Iren Quick Gas Web possono usufruire per 12 mesi di un prezzo fisso di 0,200 € per ogni metro cubo standard di gas naturale.

I vantaggi

Optare per un’offerta gas a prezzo fisso permette ai clienti di non trovare spiacevoli sorprese in bolletta e garantisce, inoltre, che il costo della bolletta dipenderà solo dall’effettivo consumo energetico.

A rendere ancora più conveniente Iren Quick Gas Web concorrono poi la possibilità rimborso del deposito cauzionale e il fatto che non vi sia bisogno dell’intervento di tecnici e professionisti.

In più, chi decide di sottoscrivere la promozione gas Iren non dovrà sostenere alcuna spesa per il passaggio al mercato libero.

Come attivare l’offerta gas

Può essere attivata solo ed esclusivamente online, seguendo pochi semplici passaggi. Sarà però necessario avere a disposizione i seguenti documenti:

documento di identità

una vecchia bolletta del gas

un indirizzo di posta elettronica

il codice IBAN del conto corrente sul quale addebitare la fattura