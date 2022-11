Interruzione idrica programmata a Begato. Il 15 novembre nella zona genovese citata Iren effettuerà lavori sulla rete idrica.

Interruzione idrica programmata a Begato, i dettagli.

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di distrettualizzazione della rete idrica, il giorno martedì 15 novembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 17:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• ViaTorbella (Begato)

• Via Begato

• Largo Monsignor Luciano Parodi

• Piazza Giovanni Mantero

• Via Alla Chiesa di Begato

• Via P. N. Cambiaso (dal civ.66 al 253)

• Via alla Costa di Begato

• Via alla Costa di Teglia (dal civ. 15A al 56)

• Via Superiore Begato

• Via Superiore Geminiano

• Via alla Chiesa di Geminiano

• Salita Brasile

• Via del Brasile (fino al 71)

• Via San Lorenzo di Casanova (dal 33 al 58) In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Alla riapertura potrebbero verificarsi locali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito http://www.irenacqua.it