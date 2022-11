Al via “Amore senza contatto”, la rassegna cinematografica a cura di Corto Circuito ospitata dal cinema America di Genova.

Al via “Amore senza contatto”, i dettagli.

Circuito AMERICA

(Genova, via Colombo 11, tel. 0104559703)

AMORE SENZA CONTATTO

Rassegna a cura di CORTO CIRCUITO

17 novembre – 15 dicembre 2022

Giovedì 17 novembre, ore 21

SE MI LASCI TI CANCELLO di Michel Gondry (2004)

Giovedì 24 novembre, ore 21

HAPPY TOGETHER di Wong Kar-wai (1997)

Giovedì 1 dicembre, ore 21

LEI di Spike Jonze (2013)

Giovedì 15 dicembre, ore 21

BURNING- L’AMORE BRUCIA di Lee Chang-dong (2018)

È nato Corto Circuito. Si tratta di un gruppo formato da ragazzi e ragazze appassionati di cinema. Circuito ha messo a loro disposizione tutte le competenze necessarie per ideare e gestire in piena autonomia una rassegna cinematografica.

La prima rassegna di Corto Circuito si intitola “Amore senza contatto” e sarà ospitata al cinema America di via Colombo dal 17 novembre al 15 dicembre 2022.

I ragazzi Andrea Anastasio, Alex Barbaro, Anna Bolognesi, Noemi Buffarello, Chiara Coruzzi, Francesco Delbene, Ilario Dal Toso, Livio Frisenna, Daniel Gheorghe, Diego Mastrovito, Matteo Mannella, Emanuele Polverino, Gabriele Ratto, Irene Stolfo e Marco Tirasso hanno scelto “Se mi lasci ti cancello” di Michel Gondry (17 novembre, ore 21), “Happy Together” di Wong Kar-wai (24 novembre), “Lei” di Spike Jonze (1 dicembre) e “Burning. L’amore brucia” di Lee Chand.dong (15 dicembre).

Li hanno individuati insieme ai programmatori di Circuito, hanno preso contatto con le case di distribuzione, hanno curato il materiale informativo della rassegna, grafica compresa, e gestiranno le serate accogliendo il pubblico in sala, presentando ogni film e organizzando il dibattito finale.

«Il progetto – scrivono – mira a riportare i giovani in sala per godere della settima arte nel luogo che le spetta, al contempo avvicinando noi di “Corto Circuito” al mondo della distribuzione cinematografica.

Il tema che farà da filo conduttore ai quattro film presenti nella rassegna è l’amore. I lungometraggi selezionati esplorano questo sentimento nella sua complessità, in un tempo come il nostro in cui costruire relazioni è sempre più difficile e l’altro è sempre più distante. Vi aspettiamo numerose/i!».

Un’occasione per confrontarsi, oltre che per divertirsi. Perché, diciamocelo, guardare i film a casa è bello, ma entrare in un cinema, sprofondare nella poltrona, immergersi nel buio e nella storia che lo schermo vuole raccontare e poi uscire scambiando i pareri con i propri amici… beh, è un’emozione unica.

Il prezzo per un biglietto intero è di 8 euro, quello ridotto 7 euro. Sottoscrivendo un abbonamento al Circuito con “Card Campus” per gli under 29, il prezzo è di 4 euro a serata.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige – Gruppo BPER Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

Maggiori info:

