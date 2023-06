Intercettazioni Toti-Castellucci in aula: consiglio regionale sospeso

I lavori del consiglio regionale della Liguria stamane sono stati temporaneamente sospesi, per diversi minuti, a seguito della bagarre tra maggioranza e minoranza scoppiata dopo che il capogruppo della Lista Sansa Ferruccio Sansa ha distribuito ai consiglieri di maggioranza una copia delle intercettazioni telefoniche tra il presidente della Regione Giovanni Toti e l’ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci agli atti del processo sul tragico crollo del Ponte Morandi (43 vittime).

Durante la discussione sulla ‘Proposta di legge contro le discriminazioni in Liguria’ presentata dal Partito Democratico, Sansa si è alzato dai banchi della minoranza andando a distribuire le fotocopie delle intercettazioni tra i banchi della maggioranza.

“Dovevi fare il magistrato non il politico, dovevi fare il pm, sei sprecato qui”, ha replicato la consigliera Lilli Lauro (Lista Toti Liguria).

“Persino i tuoi colleghi dell’opposizione si stanno vergognando”, ha detto il capogruppo FdI Stefano Balleari.

Il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Gianmarco Medusei ha quindi deciso di sospendere i lavori per una riunione della conferenza dei capigruppo.

“Il centrodestra fa finta di non sapere ciò che succede, è una vergogna per tutti noi che il presidente della Regione Liguria flirtasse con il manager dei Benetton che hanno messo in ginocchio la Liguria – ha dichiarato Sansa – Questa maggioranza non difende i deboli, la plateale dimostrazione arriva dalle intercettazioni tra Castellucci e Toti”.