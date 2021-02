Inter-Genoa, statistiche e numeri della sfida

L’angolazione delle statistiche per inquadrare il match tra Genoa e Inter al Meazza. I pericoli vengono dal basso e… dall’alto. Nei Top 5 campionati europei, solo il Montpellier in Ligue 1 (12) ha realizzato più gol di testa dei nerazzurri (11). Il Grifone solo due. Ed è la squadra ad aver colpito il minor numero di legni (3). Quattro i gol segnati dall’ex Pandev all’Inter (due stagioni nel team milanese: 5 gol e 8 assist in 46 incontri di A). Due dei tre precedenti in A tra Ballardini e Conte (9 contro il Genoa, mai sconfitto) sono terminati con un pareggio. Tra gli avversari in tre hanno giocato in maglia rossoblù: Andrea Ranocchia (2 reti in 16 match), Ionut Radu (50 presenze) e Andrea Pinamonti (5 centri in 32 presenze). La prossima sarà la 200ma (di cui 192 con il ‘Vecchio Balordo’) in Serie A per capitan Criscito.