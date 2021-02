Genovese di adozione, genoano nell’animo. A due giorni dal match con l’Inter il capitano, Mimmo Cricito, rivela le sue sensazioni in un servizio, il raggio è ampio, firmato dal giornalista Riccardo Re per Sky Sport. A partire da quando, prendendola alla larga, navigava dentro la sua testa un solo pensiero. Sapete quale? Tornare al Genoa per riprendere quell’onda. “Avevo altre richieste e sono stato lusingato dall’interessamento dell’Inter. Dopo sette anni in Russia, il mio unico desiderio era vestire di nuovo questa maglia. Sono già passati 20 anni dalla prima volta…Giocare a Milano, contro l’Inter, è sempre difficile. Stiamo attraversando un buon momento e vogliamo continuare in questa direzione. Sarà un banco di prova per tutti”. Cucù fa rima con tabù. “Vero. L’Inter è l’unica squadra di A mai battuta. Mister Ballardini? Sta facendo un lavoro importante. L’ho ritrovato uguale a quando ci siamo lasciati. E’ una persona seria: ama la sua professione. Trasmette grande carica”.