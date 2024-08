Incidente tra moto in via 30 giugno: feriti al Villa Scassi

La strada è stata chiusa

Questa mattina, problemi al traffico in Val Polcevera a causa di un incidente tra due moto avvenuto intorno alle 8:30 in via 30 Giugno 1960.

L’incidente è avvenuto all’altezza del semaforo di cantiere, dove è attivo un senso unico alternato da alcune settimane.

La polizia locale ha chiuso temporaneamente la strada per effettuare i rilievi necessari sull’incidente. Secondo le prime informazioni, entrambi i motociclisti coinvolti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con l’ambulanza della Croce Bianca Cornigliano e della Croce Azzurra Fegino, oltre all’automedica Golf 4, che ha prestato assistenza ai feriti.

Entrambi i motociclisti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova.

Aggiornamento

Intorno a mezzogiorno la strada è stata riaperta.