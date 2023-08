Inizia un’altra settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto, ecco tutte le proposte per farti vivere appieno le loro bellezze!

Sabato 26 agosto il Parco dell’Aveto aderisce alla 27^ “European Bat Night”, la Notte Europea dei Pipistrelli, organizzando un’intera serata al Passo del Bocco (Mezzanego), dedicata alla scoperta di questi curiosi e affascinanti mammiferi, con cena presso il Rifugio “A. Devoto” offerta dal Parco. Al termine della cena, passeggiata nella zona del Laghetto del Bocco a “caccia” di chirotteri con il bat-detector (iscrizione obbligatoria con modulo online).

Domenica 27 agosto, secondo e ultimo appuntamento dell’anno con Wild Explorer, Sulle Tracce Dei Cavalli , un’esperienza unica per fare Horsewatching in tutta comodità, raggiungendo con un pulmino-navetta le quote più elevate dove si spostano i branchi in estate. E per finire, degustazione di specialità della valle (info e prenotazioni: Tel. +39 347 3819395 – icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

L’estate a Borzonasca continua con la Gara di Bocce, venerdì 25 agosto, e la finale di Bocce Memorial Botta-De Ferrari Mercoledì 29 agosto.

In Val Graveglia venerdì 25 agosto si torna a far festa, accompagnati dalla musica degli Oriano Castelli Band e le proposte gastronomiche dei ristoratori del borgo di Conscenti.

A Rezzoaglio sabato 26 agosto il Liquorificio Fabbrizii ripete “La Giornata di Baraonda”, con gare di bocce, insieme agli amici di Villanoce, sui prati del Liquorificio, mentre domenica 27 si terrà la tradizionale Festa del Sacro Cuore di Maria nella frazione di Lovari, con musica, pulmino-navetta e pranzo su prenotazione.

A Santo Stefano d’Aveto proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna di Guadalupe, che culmineranno con il pellegrinaggio alla vetta del Monte Maggiorasca domenica 27 agosto.

Continuano anche le iniziative per i più piccoli:

Venerdì 25 agosto ultimo appuntamento dell’estate con Fiabe nel Bosco con Chiara, Margot e Nigat (info e prenotazioni: tel. 0185 88046)

Sabato 26, l’azienda agricola La Ghianda ti invita a passare “Un pomeriggio con gli Asinelli”, alla scoperta delle loro abitudini e della loro quotidianità (info e prenotazioni tel. 339 1265771 – 0185 88046)

Da non perdere:

“Valli del Parco dell’Aveto – Un mare di experience tutte da vivere” ogni giorno della settimana un tour diverso nel nostro entroterra, con transfer a partire da Sestri Levante, Cavi di Lavagna, Lavagna e Chiavari per farvi vivere esperienze indimenticabili e spensierate! Partenza garantita, senza numero minimo (info e prenotazioni: www.valliparcoaveto.it – experience@valliparcoaveto.it – tel. 345 6915817)

i nostri tour guidati in MTB a pedalata assistita

Museo del Bosco al Lago delle Lame; Seggiovia e Rifugi di S. Stefano d’Aveto: ultimo weekend per raggiungere in seggiovia la vetta del Monte Bue