Inghilterra-Italia, Mancini: Puntiamo forte sui giovani

Mancini presenta la sfida dell’Italia contro l’Inghilterra valida per la Nations League.

“Nel calcio tutto può accadere – le parole del ‘Mancio’ – noi dobbiamo puntare sui giovani, dobbiamo provare a vincere l’Europeo e i Mondiali del 2026”. Resta il fatto che, contro “l’Inghilterra sarà dura, come tutte le partite in cui si gioca contro questi avversari”. Per questo, confessa Mancini, “non ho ancora deciso chi giocherà, vedremo dopo l’allenamento di questa sera. Vale per Gnonto e gli altri, soprattutto per quelli che hanno giocato due partite di seguito. Se riuscissimo a non stravolgere la squadra sarebbe anche meglio, in alcuni ruoli non si può, perché fra tre giorni giochiamo. Rispetto alla partita dell’anno scorso, questa non è una finale. Inoltre, non giochiamo a Wembley e lo faremo a porte chiuse”.