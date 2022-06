Cessione Samp, Pallotta smentisce interessamento ai blucerchiati

Cessione della Samp che comincia ad intrecciarsi con numerosi voci di interessamenti puntualmente smentiti dai protagonisti chiamati in causa dai media.

In mattinata era circolata l’indiscrezione secondo la quale James Pallotta sarebbe potuto essere coinvolto nell’acquisto della Sampdoria. L’ex presidente della Roma è intervenuto in prima persona per commentare quanto accaduto. Ecco le sue parole a calciomercato.com: “La notizia di un mio interessamento nell’acquisto della Sampdoria? Non è vera” ci ha detto Pallotta. L’imprenditore italo-statunitense non ha però negato il suo apprezzamento per Genova. “Penso comunque che sia una meravigliosa città e un grande progetto” ha aggiunto.