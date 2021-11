Incontro tra il Consorzio Focaccia Recco e Eataly Genova, venerdì 19 dalle 19,00 di scena Da Ö VITTORIO di Recco, Locale Storico d’Italia

Incontro tra il Consorzio Focaccia Recco e Eataly Genov, continua il percorso comune fra Eataly e Consorzio Focaccia di Recco, da un’idea nata facendo due chiacchiere con l’executive Chef Marco Visciola: a partire da ottobre, per tutto l’inverno fino ad inizio primavera, ogni mese una delle attività associate al Consorzio recchese approderà a Eataly Genova dalle 19 alle 22 portando non solo la Focaccia col formaggio in versione classica ma anche golose reinterpretazioni gourmet.

La focaccia con il formaggio ha una storia antica che si perde nei tempi, si narra che questo prodotto esistesse già all’epoca della terza crociata. Cibo celebrativo, offerto durante le festività dedicate ai defunti, venne ripreso e proposto quotidianamente dalla fine dell’ottocento.

Oggi è uno dei simboli della tradizione recchellina, ma anche una delle bandiere gastronomiche della Liguria. Pochi ingredienti semplici, che combinati insieme danno origine a questo piatto che negli ultimi lustri ha visto una popolarità sempre crescente, ma anche un aumento delle imitazioni non sempre all’altezza, per qualità e per identità.

Grazie alle azioni del “Consorzio della Focaccia di Recco col Formaggio” atte a valorizzare il territorio e il rispetto dei produttori locali, l’identità del prodotto e la territorialità della Focaccia di Recco col formaggio è stata riconosciuta e tutelata con il marchio europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta) nell’ambito del suo territorio di produzione.

Difficile nominare la Focaccia al Formaggio senza pensare a Recco, ed è ormai noto che la Focaccia di Recco certificata I.G.P. può essere prodotta e assaporata solo nella sua zona d’origine e dalle aziende autorizzate, suggellando un indissolubile matrimonio con il proprio territorio. Solo a Recco, Sori, Camogli e Avegno si può gustare la vera Focaccia di Recco col formaggio IGP, prodotta dalle storiche aziende locali.

Il Consorzio promuove e rappresenta sia il territorio che le sue aziende associate selezionando attentamente le iniziative e gli eventi cui partecipare e la collaborazione con Eataly si rivela un importante veicolo di promozione ospitando nel capoluogo ligure da Pizza & Cucina questo prodotto vessillo dell’enogastronomia ligure.