Code in aumento sull’Autostrada dei Fiori (A10) per un incidente in una galleria tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova.

Sono rimasti coinvolti un furgone e alcune auto e alcune persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, gli agenti della Polizia stradale, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Autofiori per liberare la carreggiata.