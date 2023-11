Incidente in via Moresco, scooter a terra: due ragazzi feriti

In Valbisagno, a Genova, in via Giacomo Moresco, intorno alle 10.15 di oggi, mercoledì 1 novembre, si è verificato un incidente stradale.

Due ragazzi a bordo di uno scooter sono finiti a terra. I due sarebbero stati stati tamponati da un’auto.

Sul posto è intervenuta l’automatica Golf 1 e le ambulanze della Croce Verde San Gottardo e della Croce Verde Burlando. I due sono stati portati rispettivamente al San Martino e al Galliera.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha temporaneamente chiuso la strada per permettere gli interventi di soccorso e i rilievi del caso.

I due ragazzi non sarebbero gravi e uno avrebbe riportato un trauma ad un arto, mentre l’altro solo delle contusioni.